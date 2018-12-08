“الزلازل” الرعب الذي تخزنه صفائح الأرض‎‎ (فيديو إرم)

تركز حركة الزلازل على طول امتداد التصدعات الفاصلة بين الصفائح التكتونية في غالب الأحيان.

وفي حال شهدت هذه الصفائح حركة انزلاق متواصلة بمحاذاة بعضها في الأعماق، تتشكل على السطح نقاط احتكاك وعندما تتصدع الصفيحة بشدة يحدث زلزال.

وتحدث ارتدادات من شأنها ترميم الكسر في القشرة الأرضية.

تقع مناطق الزلازل الأكثر نشاطًا في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا.

ويستخدم اليوم مقياس القوة الآنية مومنت بدل ريختر وذلك لقياس الطاقة التي يحررها الزلزال.

حتى اليوم لم يتخط زلزال حاجز تسع درجات ونصف منذ ذلك الذي هز تشيلي عام 1960.

لايشعر المرء بزلزال من الدرجة الأولى و قد ينسف زلزال من الدرجة الثانية عشرة الموقع برمته، كما تنتج عن الزلازل ظواهر نذكر منها انزلاقات التربة والانهيارات الثلجية وأمواج التسونامي.