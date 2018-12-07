الطقس السيئ يتسبب في انهيار عقار وإغلاق 4 موانئ بمصر

تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية شملت كافة أنحاء البلاد؛ أدت إلى انهيار عقار وإغلاق 4 موانئ بحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الجمعة، من نشاط للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الهيئة، إن ذروة الأمطار وانخفاض الحرارة ونشاط للرياح، يكون اليوم، وسط توقعات بتحسن الأحوال الجوية السبت.

وأدت موجة الطقس المتقلب التي تشهدها البلاد، منذ الأربعاء الماضي، إلى انهيار عقار بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد؛ أسفر عن مصرع مواطن تحت الأنقاض.

كما تم إغلاق 4 موانئ أمام حركة الملاحة البحرية، شمال البلاد؛ إذ تقرر إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة وميناء البرلس في كفر الشيخ وشرم الشيخ.

وأمس، تسببت الأحوال الجوية بحريق نشب في أحد مستودعات المواد البترولية التابعة لشركة “الإسكندرية للبترول” دون إصابات.

وشهدت بعض بلدان المنطقة العربية، خاصةً الكويت والسعودية والأردن، سيولًا جارفة على مدار الأيام الماضية؛ أسفرت عن سقوط ضحايا.