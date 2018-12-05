زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة كاليدونيا الجديدة وتحذير من حدوث تسونامي

وقع زلزال قوي تحت البحر بقوة 7.6 درجة قبالة ساحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي، اليوم الأربعاء، وحذر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادي من احتمال حدوث موجات مد خطيرة في المنطقة.

وكان الزلزال قد وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.

وقال مركز التحذير من تسونامي: “من المحتمل حدوث أمواج مد يصل ارتفاعها من واحد إلى ثلاثة أمتار على طول بعض سواحل كاليدونيا الجديدة وفانواتو مع احتمال ارتفاع الأمواج إلى ما يصل إلى متر بالنسبة لسواحل فيجي”.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار جراء الزلزال.