الخطوط الجوية الكويتية: لا يوجد أي إلغاء للرحلات من مطار الكويت

أكدت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر أن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة للطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، فيما أعلنت وزارة الصحة أن اليوم يعتبر “خفارة” في المستشفيات.

وكانت الكويت تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس، وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر اليوم.

مواطن يغرق منزله : الحمدالله .. الله يستر والله يعوض . #الكويت_تغرق pic.twitter.com/sRPcgcpNrI — المجلس (@Almajlliss) November 6, 2018