طالبات سعوديات يعلقن وسط مستنقعات الأمطار (صور)

علقت سيارة نقل تقل طالبات سعوديات، كنّ متجهات إلى الرياض، وسط مستنقعات الوحل والطين التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة، التي سقطت على محافظة “ثادق” السعودية غرب العاصمة الرياض.

وعلقت السيارة التي تقل الطالبات بالوحل بالقرب من أعمال إنشائية في منطقة “ملهم – صلبوح” بذات المحافظة، الأمر الذي استدعى تدخل الجرافات لفتح الطريق وإنقاذ الفتيات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أظهرت مجموعة من الفتيات وهن خارج السيارة التي كانت تقلهن، وقد غاصت أقدامهن في المستنقعات انتظارًا لإخراجهن من ذلك الموقف وتلك المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية قد توقعت أن يتواصل الهطول الغزير للأمطار الرعدية في عدة مناطق بالمملكة.

وتم تعليق الدراسة في عدة مناطق؛ بسبب الظروف الجوية التي تسود المملكة منذ أيام، وأدت لسيول عارمة ألحقت أضرارًا بممتلكات المواطنين.