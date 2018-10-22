أمطار غزيرة وسيول تغرق مناطق واسعة في الكويت (فيديو)

شهدت مختلف مناطق دولة الكويت، اليوم الاثنين، هطولًا غزيرًا للأمطار تسببت في تشكل وجريان السيول الجارفة.
ووثق أحد المواطنين في البلاد لحظة غرق منزله وهو يقول متحسرًا: “البيت راح.. البيت راح.. المياه تنتشر فيه، شوف السيارات، انفتحت علينا مجاري الأشغال وشوفوا شو صار..”.
#المفرح_نيوز | مواطن يوثق غرق منزله بسبب الأمطار : البيت كله راح ..
•#الكويت #kuwait pic.twitter.com/CzAHloHn66
— المفرح نيوز (@Almufarreh) October 22, 2018
وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هطول الأمطار، حيث تداولوا مقاطع الفيديو من مختلف المناطق للمطر الغزير.
واتضح من بعض المقاطع التي وثقها الكويتيون أن السيول جرفت كل ما في طريقها خلال عبورها الشوارع.
امطار غزيرة في #الكويت #شاهد ????
22-10-2018
Kuwait ????????# pic.twitter.com/KyIR2dNUU3
— #طقس_العالم (@worlds_weather) October 22, 2018
ونشر آخرون مقاطع ترصد لحظات لمعت فيها شرارات البرق وأضاءت سماء الكويت مع بزوغ شمس فجر اليوم الاثنين.
#امطار_الكويت #المهبوله pic.twitter.com/0jySzqHJEx
— Hassan Bahr (@HassanBahr7) October 22, 2018
استنكر آخرون غرق مناطق عديدة بالكويت بالمياه، رغم هطولها لفترة قصيرة فقط، فيما كانت الأمطار بدأت بالهطول مع بدء الدقائق الأولى ليوم الاثنين.
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من امطار #الكويت صباح اليوم#طقس_حقال
— طقس حقال (@s16f15) October 22, 2018