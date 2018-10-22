أمطار غزيرة وسيول تغرق مناطق واسعة في الكويت (فيديو)

شهدت مختلف مناطق دولة الكويت، اليوم الاثنين، هطولًا غزيرًا للأمطار تسببت في تشكل وجريان السيول الجارفة.

ووثق أحد المواطنين في البلاد لحظة غرق منزله وهو يقول متحسرًا: “البيت راح.. البيت راح.. المياه تنتشر فيه، شوف السيارات، انفتحت علينا مجاري الأشغال وشوفوا شو صار..”.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هطول الأمطار، حيث تداولوا مقاطع الفيديو من مختلف المناطق للمطر الغزير.

واتضح من بعض المقاطع التي وثقها الكويتيون أن السيول جرفت كل ما في طريقها خلال عبورها الشوارع.

ونشر آخرون مقاطع ترصد لحظات لمعت فيها شرارات البرق وأضاءت سماء الكويت مع بزوغ شمس فجر اليوم الاثنين.

استنكر آخرون غرق مناطق عديدة بالكويت بالمياه، رغم هطولها لفترة قصيرة فقط، فيما كانت الأمطار بدأت بالهطول مع بدء الدقائق الأولى ليوم الاثنين.