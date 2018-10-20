إنقاذ امرأة جرفتها السيول في دمشق (صور وفيديو)

تمكن شاب سوري، من إنقاذ فتاة بعد أن جرفتها السيول في حي نزلة الطلياني في العاصمة السورية دمشق، التي شهدت مساء اليوم السبت، تهاطل أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد، شملت مختلف المناطق، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات والشوارع.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، تُظهر اختناقات مرورية نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، ما أدى إلى إغلاق عدد من الأنفاق داخل دمشق وضواحيها.

وقال النشطاء، إن الأمطار الغزيرة، أدت إلى تشكل برك من المياه في الساحات والأنفاق، ما أدى بشكل شبه كلي إلى إعاقة حركة المرور في عدد من المناطق، منها: ساحة الأمويين، وجسر الثورة، وكفرسوسة، والمزة، ودوار الكنيسة في دمر.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على ساحة الأمويين في دمشق إلى إغلاق النفق بشكل كامل نتيجة السيول، وارتفاع منسوب المياه أمام الحركة المرورية .

شاهدالامطار الغزيرة في منطقة شارع بيروت باتجاه ساحة الامويين مع هطول للأمطار الغزيرة على العاصمة دمشق شاهدالامطار الغزيرة في منطقة شارع بيروت باتجاه ساحة الامويين مع هطول للأمطار الغزيرة على العاصمة دمشق Posted by ‎دمشق الآن‎ on Saturday, October 20, 2018

وأظهرت صورة نشرتها حسابات سورية، السيول وهي تغمر نفق العدوي في دمشق وتغلقه أمام حركة السير.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، ذكرت في وقت سابق يوم السبت، أن منطقة العاصمة دمشق ومحيطها ستشهدان حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات المساء، نتيجة تقدم منخفض جوي سطحي ترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، ما قد يؤدي إلى حدوث زخات رعدية من المطر مترافقة مع عواصف رعدية.