إنقاذ امرأة جرفتها السيول في دمشق (صور وفيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . إنقاذ امرأة جرفتها السيول في دمشق #إرم_نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات#أخبار #سوريا #دمشق #أمطار #الشام #سيول . #syria #rain #rescue #floods