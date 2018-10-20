بالصور والفيديو.. أمطار غزيرة تغرق شوارع البحرين

شهدت مملكة البحرين اليوم السبت، أمطارًا غزيرة أدت الى غرق الطرقات والشوارع في العاصمة المنامة.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطولًا غزيرًا للأمطار، صاحبتها حبات برد، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه في طرقات وشوارع المنامة، كما تركزت الأمطار وسط و شمال البحرين، لتشمل عدة مناطق، منها مدينة عيسى و سترة و عالي و مدينة زايد.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، قد توقعت أن تشهد المملكة حالة عدم استقرار جوي، ترافقها فرصة لتساقط أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانًا وغزيرة على فترات مع رياح قوية.

هطلت أمطار رعدية غزيرة من سحب محلية التكون، على مناطق واسعة من البحرين، صاحبتها حبات برد و رياح هابطة شديدة السرعة.

وبحسب موقع ” صحيفة البلاد”البحرينية، فقد استنفرت الإدارة العامة للمرور طواقمها، ونشرتها بمختلف الشوارع تحسبًا لأي حالات تستدعي التدخل المباشر.

وأهابت الشرطة البحرينية، عبر حساب وزارة الداخلية على موقع “تويتر”، بالمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، في ظل تساقط الأمطار، داعية جميع السائقين الى الالتزام بالسرعة المحددة للشوارع، وترك مسافة أمان كافية وضرورة اتباع ارشادات الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم.

وأضافت الصحيفة، أن التيار الكهربائي انقطع عن عدة مناطق، بالإضافة إلى انقطاع خدمات الإنترنت من منطقة الرفاع، وضعفها بشكل فوري منذ بداية الحالة الجوية.

وأظهرت صور تداولها النشطاء إستاد البحرين الوطني مغمورًا بالمياه بشكل كامل.