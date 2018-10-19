الأرصاد السعودية تتوقع هطولًا غزيرًا للأمطار على مرتفعات المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وذكر تقرير الهيئة، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة.

وأوضحت أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.