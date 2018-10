أمطار غزيرة تهطل على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . تشهد المدينة المنورة، هطول أمطار على مختلف الأحياء، فيما تركزت غزارتها على بعض المحافظات والقرى، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب. وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها، فيما تأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة.