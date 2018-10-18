أمطار غزيرة تهطل على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة (فيديو)

شهد المسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الخميس، هطولًا غزيرًا للأمطار الرعدية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فیديو أظهرت سقوط الأمطار على المسجد النبوي الشريف؛ ما دفع المصلين وزوار المسجد للاحتماء تحت المظلات في باحاته.

وبحسب موقع “أخبار 24” المحلي، فقد حذّرت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، في وقت سابق من يوم الخميس، من أن مناطق عدة في المملكة قد تشهد هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، يرافقها رياح قوية مثیرة للأتربة على مناطق المدينة المنورة، والفقرة والجفر والمندسة.