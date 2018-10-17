محافظات تونسية تستنفر عقب مقتل 3 مواطنين إثر الفيضانات

رفعت السلطات التونسية درجة التأهب في محافظات نابل وزغوان وبنزرت وبن عروس، عقب فيضانات اجتاحت مناطق عديدة وسط البلاد، الأربعاء، وأسفرت عن مصرع 3 مواطنين.

وتسببت الفيضانات التي شهدتها القصرين صباح الأربعاء، ووصلت لاحقًا لمحافظات أخرى، في غرق عجوز وطفل بعد أن جرفتهما المياه في واديين مختلفين، فيما غرق طفل في الخامسة من عمره في إحدى الحفر المائية.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية في محافظة بنزرت، العقيد خميس بن علي، إنه تم “استنفار الإمكانيات والوسائل اللوجستية والبشرية المتاحة، لتأمين مختلف المناطق، إثر التقلبات المناخية التي ستشهدها تلك المناطق الخميس”.

وأشار بن علي، في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء” إلى أنه “لم تسجل حتى الآن أي أضرار أو انقطاعات في الطرقات الرئيسية والفرعية بمحافظة بنزرت، رغم هطول كميات كبيرة من الأمطار الأربعاء”.

وحذر بن علي المواطنين من “المجازفة في قطع الأودية لدى فيضانها”، مشددًا على “ضرورة قطع التيار الكهربائي مباشرة عند دخول المياه إلى المنازل”.

من جهته قرر محافظ بن عروس، عبداللطيف الميساوي، إيقاف الدروس في جميع المؤسسات التعليمية بالمحافظة، تجنبا لوقوع خسائر بشرية بسبب كميات الأمطار القياسية وفيضان الطرقات والأدوية.

وأكد مواطنون من منطقة ماجل بلعباس بمحافظة القصرين، فيضان جميع الأودية، مما تسبب في انعزال المنطقة تمامًا وتوقف جميع الدروس بالمدارس الابتدائية والثانوية، علاوة على قطع عشرات الطرقات التي تشقها الأودية أو التي تصدعت بتأثير الأمطار.

وعلقت عائلات ومواطنون وتلاميذ، خارج منازلهم بعد أن غمرت المياه الشوارع وسدت أمامهم طرق العودة، حيث وصلت المياه إلى المحلات والمدارس والمكاتب والمنشآت العمومية.

وتدخلت قوات الجيش في منطقة ماجل بلعباس، للقيام بعمليات الإنقاذ وإجلاء المتضررين بعد عجز وحدات الحماية المدنية.

إجراءات وقائية

وخوفًا من انهيار بعض السدود نتيجة ارتفاع معدلات المياه اتخذت وزارة الفلاحة قرارًا بفتح جزئي لبعض السدود حيث جرى تفريغ مليون متر مكعب من مياه سد “ملاق” بمحافظة “جندبة” شمال البلاد، بمعدل 80 مترًا مكعبًا.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وجه الأربعاء، اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث واللجان الجهوية، بالبقاء في “حالة انعقاد دائم بعد تأزم الأوضاع وتواصل خطر الفيضانات”.