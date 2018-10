بالفيديو.. الكويت تتعرض لموجة غبار ورياح شديدة تقتلع الأشجار

View this post on Instagram

@eremnews . . الكويت تتعرض لموجة غبار ورياح شديدة تقتلع الأشجار تعرضت دولة الكويت صباح اليوم الاثنين لموجة غبار كثيفة مصحوبة برياح شديدة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تحذير السكان، وحثهم على توخي الحذر من انخفاض مستوى الرؤية. وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي "إن الكويت تتأثر حاليًا بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، لنشاط الرياح الشمالية المثيرة للغبار، والتي تزيد سرعتها عن 60 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية".