بالفيديو.. الكويت تتعرض لموجة غبار ورياح شديدة تقتلع الأشجار

تعرضت دولة الكويت، صباح اليوم الاثنين، لموجة غبار كثيفة مصحوبة برياح شديدة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تحذير السكان، وحثهم على توخي الحذر من انخفاض مستوى الرؤية.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي “إن الكويت تتأثر حاليًا بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، لنشاط الرياح الشمالية المثيرة للغبار، والتي تزيد سرعتها عن 60 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية”.

وأضاف أن الرياح يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، وارتفاع في مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام، متوقعًا أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا تدريجيًا مع الساعات المتأخرة من الليل؛ إذ تقل السحب وتنحسر فرص هطول الأمطار تدريجيًا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشره حساب المجلس الكويتي، قيل إنه من العاصمة، رياحًا شديدة اقتلعت الأشجار.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع “تويتر” تعرض عاملي نظافة للخطر أثناء عملهما على تنظيف أحد الأبنية، إذ أدت الرياح الشديدة إلى تحريك الرافعة التي يعملون عليها، إلا أنهما نجيا في النهاية من موت محقق.