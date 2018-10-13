استنفار في تونس بعد عودة الفيضانات إلى محافظة نابل (فيديو)

تشهد منطقة بني خلاد، التابعة لمحافظة نابل، شمال شرق تونس، منذ صباح اليوم السبت، نزول كمیات كبیرة من الأمطار، تجاوزت الكمیات المسجلة 50 ملیمترًا وفق المعطيات الرسمية؛ ما تسبب في غلق المدارس والمنشآت العمومية.

وأكد محافظ بني خلاد، رضا العايش، في تصريحات صحفية، خطورة الوضع بالمنطقة، مبينًا أنه تم إيقاف الدروس وإخراج التلامیذ من المدارس والمعاھد، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

وأشار العايش إلى أن وحدات الحماية المدنية، خرجت لشفط المياه، كما عملت على توفیر حافلات إضافية لتأمین عودة التلامیذ إلى منازلهم دون أضرار.

وأوضح أن “الماء وصل إلى مستوى 50 أو 60 سنتيمترًا، حيث غمرت بعض المنازل، وطلبت انعقاد لجنة مجابھة الكوارث بصفة مستمرة”.

من جهتها، قالت محافظة نابل، سلوى الخياري، إن “اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، اتخذت إثر جلسة أمس الجمعة، كل الاحتياطات اللازمة؛ تحسبًا للتغيرات المناخية والأمطار الغزيرة المنتظرة”.