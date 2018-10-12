إعصار “مايكل” يحصد أرواح 13 شخصًا‎ في أمريكا

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، مصرع 13 شخصًا على الأقل، في أحدث حصيلة لضحايا الإعصار مايكل، الذي يضرب ولايات شرق، وجنوب شرق البلاد.

وأفاد مسؤولون، خلال تصريحات صحفية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية فيرجينيا، إضافة إلى طفلة (11 عامًا) بولاية جورجيا، فضلًا عن 4 في مقاطعة غادسدن في فلوريدا، و3 في كارولاينا الشمالية.

وأصبح “مايكل”، عند وصوله فلوريدا، ثالث أقوى إعصار يجتاح البر الأمريكي الرئيس على الإطلاق، إذ صاحبته رياح ناهزت سرعتها 250 كيلومترًا في الساعة، وتسبب في ارتفاع الأمواج بشكل كبير، ما أدى إلى فيضانات اجتاحت أحياءً سكنية.

وتراجعت قوة الإعصار تدريجيًا لدى تعمّقه في البر، وانخفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية محملة برياح تبلغ سرعتها نحو 85 كيلومترًا في الساعة، مع مروره في ولايات: جورجيا، وكارولاينا الشمالية، وكارولاينا الجنوبية.

ويوم أمس الخميس، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 830 ألف منزل ومتجر وشركة في ولايات: فلوريدا، وألاباما، وجورجيا.