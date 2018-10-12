“البعوض” يحاصر قصر الرئاسة التونسية في قرطاج

طالب قصر الرئاسة في تونس، وزارة البيئة، بضرورة التدخّل سريعًا للقضاء على “بعوضة النّمر” التي انتشرت بشكل كبير في محيط القصر.

وراسلت مؤسسة رئاسة البلاد، وزير البيئة، رياض المؤخر، طالبة منه التدخّل العاجل في منطقة “قرطاج”، التي يوجد فيها قصر رئيس البلاد الباجي قائد السبسي لمكافحة هذه البعوضة.

وأحدث انتشار هذه البعوضة، حالة قلق، لدى سُكّان منطقة قرطاج في العاصمة التونسية، خاصة مع ورود أنباء تفيد بإصابة عدد من المواطنين بمرض “حُمّى غرب النّيل”، في بعض المحافظات التونسية.

وتم التأكّد من وجود هذه البعوضة، انطلاقًا من آثار لدغاتها على أجساد عدد من المواطنين، بعد أن خلّفت احمرارًا سريعًا، وارتفاعًا في درجة حرارة الجسم.

وتدخّلت وزارة البيئة ، فور ورود المراسلة من رئاسة البلاد، وشكّلت لجنة تقنية، أكّدت وجودها.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد نبّهت مؤخّرًا من ظهور “بعوضة النمر”، في مدينة “بومرداس” وإصابة مواطنين بها، كما تسبّبت هذه البعوضة في وفاة عدد من المواطنين في الجزائر عام 2017 .

والجدير بالذكر أن “بعوضة النمر” تُعرف أيضًا باسم “الزاعجة المنقطة بالأبيض” وهي نوع من البعوضيات التي تنتشر في المناطق شبه الاستوائية في جنوب شرق آسيا.

وانتشرت هذه البعوضة أيضًا في بلدان أخرى، خلال العقود الأخيرة بسبب زيادة التنقل بين بلدان العالم.

وهي حشرة تتميّز بأرجل سوداء مخططة بالأبيض وبجسم أسود مخطط بالأبيض، وتُعدّ من الحشرات المعروفة بسبب ارتباطها بالإنسان، وتُعتبر ناقلًا وبائيًا مهمًا، فهي تنقل عددًا من الفيروسات التي تتسبب في أمراض مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك.