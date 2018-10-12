الإعصار “مايكل” ينتج بعوضًا بـ5 أضعاف الحجم الطبيعي

أنتجت الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، مليارات من البعوض العملاق والعدواني للغاية.

يتميز بعوض “Psorophora ciliate” العملاق، الذي يظهر مع الفيضانات بالشراهة، وجسمه المليء بالخطوط التي تشبه الحمار الوحشي، وحجمه العملاق الذي يبلغ 5 أضعاف البعوض الطبيعي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يظل البعوض خاملًا لسنوات حتى يحدث فيضان، ثم تفقس يرقات البعوض وتنتشر الأسراب الضخمة.

ووفقًا للخبراء، يبلغ حجم هذه البعوضة بوصة كاملة، وتشعرك لدغتها بأنك تتعرض للطعن بإبرة ضخمة، كما أنها تنشط في النهار والليل، وتستطيع لدغ ضحيتها من خلال الملابس، ولا تتأثر بالمبيدات الحشرية العادية.

وقد ظهر ذلك البعوض في كاليفورنيا، في أعقاب الفيضان الناتج عن إعصار “فلورنس”، كما سيؤدي إعصار “مايكل” لنفس الشيء في فلوريدا.

وفي معظم السنوات، تنتج الإناث عشرات المليارات من البيض، وبينما يموت معظمها يظل بعضها على قيد الحياة، في انتظار الفيضانات التالية.