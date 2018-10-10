سعودي يعثر على قطعة أثرية إسلامية نادرة (صور)

أعاد مواطن سعودي قطعةً أثريةً حجرية تحتوي على نقش إسلامي مبكر إلى السلطات المختصة في محافظة بيشة، التابعة لمنطقة عسير، جنوب غرب السعودية.

وبادر المواطن مانع نمشان القرني، إلى إعادة القطعة التي تحتوي على نقش لنص الآية 56 من سورة الأحزاب، واسم مَن كتبه، إلى مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بيشة، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وقال مدير المكتب، عبدالله سعيد الأكلبي، إن القرني “سلم هذه القطعة حرصًا منه على آثار وطنه الغالي”؛ مشددًا على أن “هذه المبادرة غير مستغربة من المواطن السعودي الوفي لوطنه والمحافظ على تراث وآثار بلاده الغالية”.

وأكد أهمية تسليم القطع الأثرية للهيئة، أو فروعها في المناطق والمحافظات “حرصًا على آثار وتراث المملكة”.

واعتبر مدير عام الهيئة العامة للسياحة بمنطقة عسير، محمد العمرة، أن القطع الأثرية تعتبر إرثًا حضاريًا وثقافيًا يجب الحفاظ عليها.