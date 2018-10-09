سر كوني جديد.. 20 نجمًا شاردًا يتجه نحو درب التبانة بسرعة خرافية

نجح علماء فلك في جامعة “ليدن” الهولندية بتشخيص 20 نجمًا هائلة السرعة قادمة من مجرات مجاورة باتجاه “درب التبانة”، وتتحرك جماعيًا على شكل غزو، لتصنع ما وُصف فلكيًا بأنه إحدى “الأسرار الكونية ال 18” المستعصية على الفهم.

وفي تقرير نشرته صحيفة “رويال استرونومي جورنال”، جرى توصيف هذا المشهد بأنه تشكيلة النجوم الأسرع في الكون المعروف. منها 13 نجمًا تواصل خط سيرها نحو وسط درب التبانة، فيما 7 منها تنطلق بسرعات خرافية تقدر بعدة مئات ملايين الأميال في الساعة، إلى درجة أنها تنفلت من قوة الجاذبية الهائلة لمجرة التبانة.

أحد معدي البحث، توماسكو مارشيتي، وصف المشهد الذي كانت أشارت له وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، بأنه “انفلات مبهم لنجوم مجرات أخرى باتجاه التبانة التي تضم 7 ملايين كوكبا”.

وقال توماسو إن فريق البحث رصد أيضًا حوالي 20 كوكبًا كانت غير مرئية، وتبين أنها استطاعت الإفلات من قوة جاذبية درب التبانة.

وتقدر الدراسة عدد النجوم الشاردة في الفضاء المحيط بالكون القريب أو بدرب التبانة والمجموعة الشمسية بحوالي 10 آلاف نجم، وأن استقصاء طبيعتها ما زال في مراحله الفلكية الأولى.