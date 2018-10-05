زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال اليابان‎

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة “هوكايدو”، شمال اليابان.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن “الزلزال وقع الساعة 8.58 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقوته المبدئية بلغت 5.3 درجة”.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن “الزلزال وقع على عمق 42 كم وكان مركزه بالساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو”.
وأكدت الهيئة عدم وجود خطر حدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة “هوكايدو”، وأصابها بالشلل، وتسبب في مقتل العشرات، وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.