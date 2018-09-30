توجه الإعصار “ترامي” نحو أوساكا اليابانية

توجَّه الإعصار القوي “ترامي” نحو جزيرة أوساكا الرئيسة في اليابان، اليوم الأحد؛ ما أجبر شركات الطيران والسكك الحديدية على إلغاء أو تأجيل رحلات، كما تسبب في انقطاعات للكهرباء، وعمليات إجلاء من مناطق ما زالت تتعافى من إعصار اجتاحها الشهر الماضي.

وقال مطار “كانساي” الدولي في أوساكا بغرب اليابان، والذي كانت غمرته مياه الفيضانات بسبب إعصار الشهر الماضي: إنه “أغلق مدارجه من الساعة الـ 11 صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(0200 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، حتى الساعة السادسة صباح يوم غد الاثنين. ولم يعد المطار للعمل بكامل طاقته بعد الإعصار إلا في الـ 21 من سبتمبر/ أيلول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن شركات الطيران ألغت أو تعتزم إلغاء أكثر من 930 رحلة. وذكرت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية، أنه سيتم تعليق معظم خدمات القطارات المحلية، وقطارات الطلقة في مناطق غربية اليوم الأحد.

وأضافت، أن اليابان أصدرت أوامر إجلاء وتحذيرات لنحو 700 ألف أسرة في جنوب وغرب اليابان، وأن ما يربو على 300 ألف أسرة تعاني انقطاعاتٍ في الكهرباء، في مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما الجنوبيتين. وأشارت إلى أن قرابة 50 شخصًا أصيبوا في أوكيناوا وكاجوشيما.

ويتجه الآن الإعصار “ترامي” المصنف في الفئة الثانية على مقياس من 5 فئات نحو جنوب شرق اليابان. وسيعبر جزيرة كيوشو وجزيرة هونشو الرئيسة خلال يومي الأحد والاثنين، في مسار يشبه المسار الذي سلكه الإعصار جيبي أوائل سبتمبر/ أيلول.

والإعصار جيبي، هو أقوى عاصفة تضرب اليابان في 25 عامًا، وغمر مطار “كانساي” القريب من أوساكا بمياه الفيضانات؛ ما جعله خارج الخدمة لأيام.