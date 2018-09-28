زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب “آتشيه” الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، مقاطعة “آتشيه” الواقعة بجزيرة “سومطرة” الإندونيسية.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الإندونيسي، في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترًا شمال غرب مدينة “لانغسا”.

وأكّدت السلطات المحلية في المدينة، عدم تلقيها أي معلومات بشأن وجود ضحايا أو أضرار جراء الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات.

ولم يصدر “مركز التحذير من تسونامي”، أي إنذار من حدوث موجات عقب الزلزال.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ”حزام النار”، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.

وتعرضت إندونيسيا لخسائر كبيرة جرّاء زلزال المحيط الهندي الذي وقع في 26 ديسمبر/كانون الأول عام 2004، وقدرت قوته بـ9.1 درجة على مقياس ريختر.

وأدى الزلزال إلى توليد موجة تسونامي راح ضحيتها ما يقارب 230 ألف شخص، وتكبدت اندونيسيا أعلى نسبة من الخسائر في الممتلكات والضحايا.