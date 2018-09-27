إيران.. إشعاعات في نهر كارون تصيب مواطنين بسرطان المثانة

كشف رئيس جمعية العلاج الإشعاعي في إيران، محمد رضا قوام نصيري، أن مياه نهر كارون بمدينة الأهواز، ملوثة بالإشعاع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بسرطان المثانة أو ما يعرف بداء “البلهارسيا”.

وقال نصيري في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية، الأربعاء، إن “هناك عدد كبير من الناس يسبحون في مياه كارون الأمر الذي أدى إلى انتشار حالات الإصابة بسرطان المثانة في خوزستان بسبب التلوث الإشعاعي بنهر كارون”.

وأشار إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسرطان عمومًا في إيران.

وبين أن “هناك 100 ألف مريض جديد مصاب بالسرطان يتم تشخيصهم سنويًا في إيران”.

وأضاف نصيري -وهو رئيس علاج الأورام بالإشعاع في إيران- أن “تلوث الهواء واحد من أكثر العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان”.

ويتهم الأهوازيون السلطات الإيرانية بأنها تعمل على تجفيف مصادر المياه والأنهر في الأهواز بشكل ممنهج لاستهداف حياتهم مما يجبرهم على ترك أراضيهم وقراهم العربية لتغيير التركيبة السكانية هناك.