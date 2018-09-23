أمطار وفيضانات تغرق مدينة نابل التونسية وتتسبب بخسائر فادحة

أكد وزير التجهيز التونسي محمد صالح العرفاوي، أن الفيضانات التي اجتاحت محافظة نابل التونسية الواقعة في شمال شرق تونس، خلفت أضرارًا وخسائر فادحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفيضانات، تحصل مرة واحدة كل 3 قرون .

وتعهد الوزير التونسي، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن “الدولة ستبذل قصارى جهودها من أجل تجاوز الكارثة التي حلت بمحافظة نابل”، مشيرًا إلى أن “الوضع أصبح تحت السيطرة”.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في تصريح صحفي، أن “الوضع في محافظة نابل، “أصبح تحت السيطرة”، مشيرًا إلى أنه “سيتم تعويض العائلات المتضررة، والمزارعين في أسرع وقت ممكن”.

كما أعلن الشاهد، عن تعليق الدراسة في المناطق المتضررة إلى حين معاينة الأوضاع، وقرر في الوقت نفسه القيام بإصلاحات عاجلة للطرق في الأحياء المؤدية للمدارس.

وأمر الشاهد، في وقت سابق، بتوجيه جميع التعزيزات إلى محافظة نابل؛ عقب كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها، لافتًا إلى أن “الوضع في طريقه إلى الاستقرار، لكن الحذر يبقى واجبًا”، وفق تعبيره.

بدورها، قالت محافظ نابل، سلوى الخياري، إن “معدل الأمطار التي شهدتها نابل، تجاوز طاقة استيعاب الأودية؛ ما أدى إلى تسجيل فيضانات عارمة، سببت أضرارًا غير مسبوقة”.

وأكدت، أن الوضع يتجه نحو الاستقرار رغم تواصل انقطاع الطرقات في بعض المناطق التونسية.

على صعيد آخر، كشفت السلطات المحلية في آخر حصيلة لها، أن التقلبات المناخية، التي شهدتها محافظة نابل، أدت إلى وقوع أضرار مادية بالبنية التحتية والممتلكات، وإلى تسرب المياه إلى عدة منازل وشركات صناعية وتجارية.

وفي منطقة سليمان التابعة لمحافظة نابل التونسية، قامت السلطات المحلية بإنقاذ 25 سائحًا يابانيًا حاصرتهم الفيضانات، ومنعتهم من العودة إلى فنادقهم.

كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن مختلف وحداتها تشهد حالة تأهب قصوى، بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني وبقية الأطراف؛ لتفادي الكوارث وإغاثة وإنقاذ المواطنين، وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

وشهدت مدينة نابل فيضانات عارمة؛ ما أدى إلى فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه وغمرها للأحياء السكنية والصناعية، وهو ما استدعى توجيه تعزيزات كبرى للوحدات الأمنية من المحافظات المجاورة.

وتسببت السيول القوية بجرف العديد من السيارات، وتعطيل حركة المرور بكل الطرق، ما أدى إلى حدوث صعوبة في تدخل فرق الحماية المدنية، التي عجزت عن تلبية نداءات الاستغاثة التي أطلقها الأهالي.

وعلى صعيد متصل، تظاهر اليوم المئات من سكان محافظة نابل، معبّرين عن سخطهم على الحكومة التونسية، وموجّهين لها اتهامات بالتقصير بإنقاذهم، ما اضطر قوات الأمن التونسية إلى تفريقهم بالقوة.