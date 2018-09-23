هل شاهدت ثعبانًا برأسين؟ (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ثعبانًا برأسين، تم اكتشافه في حديقة منزل بولاية فرجينيا.

رصد عمال “إدارة الحياة البرية ومراقبتها”، الثعبان الذي وصفوه بأنّه نادر للغاية، في حديقة منزل بمدينة “وودبريدج” بولاية فرجينيا الأمريكية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، يمكن رؤية الثعبان “نحاسي الرأس” وهو يتلوى داخل الحاوية، بعد أن تم اصطياده وكان رأساه واضحين.

ورغم تشكيك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو بالبداية، إلا أن الإدارة أكدت صحته، وقالت: “بالتأكيد ليس مزيفًا! نحن نؤكد لكم أن هذا الأمر حقيقي للغاية”.

يذكر أن الثعابين ذات الرأسين نادرة جدًا، وعادة لا تعيش لفترة طويلة في البرية، حيث يمكن أن يعوق هذا الشذوذ الجيني النادر قدرتها على اصطياد الفريسة.

وأوضح الخبراء، أنّ “الثعابين تصطاد بالاعتماد على حاسة الشم، الأمر الذي قد يدفع أحد الرأسين لمهاجمة الآخر إذا رصد رائحة فريسة عليه”.

كما كشف علماء الأحياء أن كلا الفكين يحتويان على السم، ويمكنهما إصابة الضحايا.