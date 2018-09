“الأسوأ لم يأتِ بعد”.. أمريكا تترقب موجة عاتية من الفيضانات

تصاعدت التحذيرات في الولايات المتحدة الأمريكية من موجة كوارث طبيعية هائلة ستضرب بعض الولايات جنوب شرق البلاد خلال الساعات المقبلة، وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وحذّر زاك تايلور، خبير الأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، من أن “الأسوأ لم يأتِ بعد” في ولايتي نورث كارولانيا وساوث كارولانيا، الواقعتين في جنوب شرق الولايات المتحدة، مع وصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى قياسي جديد.

وقال:”التربة مشبعة بالمياه ولم تعد قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار وبالتالي يجب تصريف المياه … هذه الأنهار ستمتلئ عن آخرها اليوم أو (غدًا) الثلاثاء وربما لفترة أطول”.

. @USCoastGuard 5th District aviation #SearchAndRescue crews rescued 67 people and 12 pets in #NorthCarolina on Sunday in the aftermath of #HurricaneFlorence and continue to patrol the skies. pic.twitter.com/BJIAhMBeaO

تحركت العاصفة فلورنس المدمرة عبر غرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، اليوم الإثنين، وأدت إلى هطول مزيد من الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، التي تهدد بسقوط مزيد من القتلى مع اتجاهها صوب ولاية فرجينيا ومنطقة نيو إنجلاند.

وأكدت هيئة الأرصاد أن السيول والتحذيرات من وقوع انهيارات أرضية وارتفاع منسوب المياه في الأنهار إلى مستويات كبيرة في المنطقة سيستمر على مدى الأيام القليلة المقبلة.

وظلت مدينة ويلمنجتون الساحلية منعزلة، اليوم الإثنين؛ بسبب مياه الفيضانات، ودمرت العاصفة فلورنس حتى الآن عشرات الآلاف من المنازل، وأودت بحياة 17 شخصًا على الأقل في نورث كارولاينا وساوث كارولاينا.

Rescued six dogs in Leland, NC, after the owner LEFT THEM locked in an outdoor cage that filled with flood water that was rapidly rising.

We got them out, but by the time we left, the water was so high that they would have drowned. BRING YOUR PETS WITH YOU! #HurricaneFlorence pic.twitter.com/tRibGxCjXy

— Marcus DiPaola (@marcusdipaola) September 16, 2018