للمرة الأولى.. اكتشاف مواقع أثرية يعود تاريخها لـ100 ألف عام‎ بالسعودية

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، عن اكتشاف مواقع أثرية يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريبًا في عدد من الجبال جنوب مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن “بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري كشفت عن مواقع يعود تاريخها إلى 100 ألف عام في محافظة الخرج (جنوبي العاصمة الرياض)”.

وأشارت إلى أن المسح أسفر عن اكتشاف “مواقع تعود للعصر الحجري القديم (عصر ما قبل التاريخ) في محافظة الخرج يعود تاريخها إلى 100 ألف عام تقريباً، وهي المرة الأولى التي تكتشف فيها مواقع من فترة العصر الحجري القديم في محافظة الخرج، إضافة إلى مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى”.

وعٌثر في الموقع على أجزاء من الأواني الفخارية العادية والمزججة باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل: الأصفر والأحمر والأزرق، إضافة إلى كسر قليلة من أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوانٍ صغيرة.

وكانت البعثة (تضم 18 عضوًا من العلماء والمتخصصين السعوديين والفرنسيين في مجال التنقيب الأثري) اكتشفت في موقع عين الضلع الذي يقع في الجهة الغربية من واحة الخرج، آثار سُكنى بشرية يقدر عمرها بحوالي 5000 عام، وفق المصدر ذاته.