تراجع قوة إعصار “فلورنس” إلى الفئة الأولى

تراجعت قوة الإعصار “فلورنس“، وضعفت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس “سافير-سيمبسون” لشدة الأعاصير المؤلف من 5 فئات، بتغير بسيط في القوة التي كانت متوقعة له قبل وصوله إلى اليابسة اليوم الجمعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي، إن “فلورنس أصبح على بعد نحو 95 كيلومترًا شرقي وجنوب شرقي ويلمنغتون في نورث كارولاينا، بسرعة قصوى للرياح المصاحبة بلغت 150 كيلومترًا في الساعة”.

وتوقع المركز تراجع قوة الإعصار مجددًا خلال الأيام المقبلة مع وصوله إلى اليابسة.

وأضاف، أن “ثمة عواصف ورياحًا بقوة الأعاصير تهدد الحياة على طول ساحل نورث كارولاينا مع تزايد تهديد حدوث فيضانات للمياه العذبة خلال الأيام المقبلة”.