الإعصار فلورنس يقترب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة

يستعد أهالي الساحل الشرقي للولايات المتحدة لوصول الإعصار فلورنس، حيث امتلأت المتاجر وازدحمت الطرقات السريعة في ولاية كارولاينا الجنوبية والشمالية بالأشخاص الهاربين من أعنف عاصفة تشهدها المنطقة منذ عقود.

وشملت أوامر الإجلاء 1.7 مليون شخص في كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، وهذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالإعصار فلورنس الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 28 كلم في الساعة، على أن يصل الخميس، إلى السواحل الأمريكية، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وفيما التزم كثيرون في المناطق الساحلية بأوامر الإجلاء، فضل آخرون البقاء وتحدي العاصفة، التي يرتقب أن تتسبب بفيضانات.

وحذر حاكم كارولاينا الشمالية روي كوبر من أن البقاء سيشكل خطأ فادحًا، قائلًا إن السكان في المناطق التي دعي سكانها لإخلاء منازلهم يجب أن “يخرجوا فورًا”، مضيفًا “هذه العاصفة تاريخية وقد تحصل مرة واحدة فقط”.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تتراجع قوة الإعصار إلى الفئة الثالثة، عندما يصل كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية ليل الخميس، أو في ساعة مبكرة الجمعة.

لكن الإعصار الذي كان لا يزال عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) في الفئة الرابعة (من أصل خمسة) مع رياح بلغت سرعتها 220 كلم في الساعة، يمكن أن يصل حتى بنسلفانيا.

وكان مركزه على بعد 925 كلم شرق-جنوب شرق كيب فير، بكارولاينا الشمالية ويتوجه بسرعة 28 كلم بالساعة في اتجاه الغرب-شمال الغرب.

وفي تصريحات له في المكتب البيضاوي، حث الرئيس دونالد ترامب الأهالي على الامتثال لأوامر الإجلاء قائلًا “إذا طلبت منكم المغادرة، غادروا”، مؤكدًا “هذه العاصفة ستكون أكبر بكثير مما شاهدنا في عقود ربما”.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه يستعد للمساهمة مع الوكالة “لمساعدة الولايات الواقعة على طريق الإعصار فلورنس”.