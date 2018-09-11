إعلان حالة الطوارئ في واشنطن بسبب الإعصار فلورنس

المصدر: ا ف ب

أعلنت في واشنطن اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ، إثر اقتراب الإعصار فلورنس من السواحل الشرقية للولايات المتحدة، حاملًا معه أمطارًا غزيرة قد تتسبب بفيضانات في منطقة العاصمة.

وقالت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية ،موريل باوزر، في مؤتمر صحافي إن حالة الطوارئ “يسري مفعولها فورًا”، وإن الإجراء “يضمن أن تكون لدينا الموارد الضرورية لمواجهة فلورنس”.

وطلب من أكثر من مليون شخص يقيمون في المناطق الساحلية مغادرة منازلهم قبيل وصول الإعصار المتوقع الخميس المقبل.

وأعلنت حالة الطوارئ في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وفرجينيا ومريلاند.

ويستمر أمر إعلان الطوارئ الذي وقعته باوزر 15 يومًا، ويشير إلى أن فلورنس “يتوقع أن يتسبب برياح عاتية وأمطار وارتفاع الأمواج”.

وآخر مرة أعلنت فيها حالة الطوارئ في واشنطن كانت في كانون الثاني/يناير 2016، عندما غطت عاصفة شتوية أطلق عليها اسم “سنوزيلا” العاصمة ومنطقتها بطبقة كثيفة من الثلج.