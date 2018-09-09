“هزة أرضية” بقوة 4 درجات تضرب “ظهران الجنوب” السعودية

“هزة أرضية” بقوة 4 درجات تضرب “ظهران الجنوب” السعودية

#إرم_ نيوز

المصدر: فريق التحرير

سجَّلت محطّات الرصد الزلزالي في السعوديَّة اليوم الأحد، هزَّة أرضيَّة بمنطقة ظهران الجنوب، بقوّة 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجيّة.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “الهزَّة الأرضيَّة سجَّلت في تمام الساعة الـ 7 و29 دقيقة من صباح الأحد، جنوبي مدينة الظهران الجنوب على مسافة 70 كيلومترًا”.

وأرجعت الهيئة، الهزَّة الأرضيَّة إلى الصدوع الأرضيَّة المنتشرة في المنطقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة