“هزة أرضية” بقوة 4 درجات تضرب “ظهران الجنوب” السعودية

سجَّلت محطّات الرصد الزلزالي في السعوديَّة اليوم الأحد، هزَّة أرضيَّة بمنطقة ظهران الجنوب، بقوّة 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجيّة.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “الهزَّة الأرضيَّة سجَّلت في تمام الساعة الـ 7 و29 دقيقة من صباح الأحد، جنوبي مدينة الظهران الجنوب على مسافة 70 كيلومترًا”.

وأرجعت الهيئة، الهزَّة الأرضيَّة إلى الصدوع الأرضيَّة المنتشرة في المنطقة.