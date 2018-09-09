“هزة أرضية” بقوة 4 درجات تضرب “ظهران الجنوب” السعودية

سجَّلت محطّات الرصد الزلزالي في السعوديَّة اليوم الأحد، هزَّة أرضيَّة بمنطقة ظهران الجنوب، بقوّة 4 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنت هيئة المساحة الجيولوجيّة.
وقالت الهيئة في تغريدة على موقع “تويتر”، إن “الهزَّة الأرضيَّة سجَّلت في تمام الساعة الـ 7 و29 دقيقة من صباح الأحد، جنوبي مدينة الظهران الجنوب على مسافة 70 كيلومترًا”.
وأرجعت الهيئة، الهزَّة الأرضيَّة إلى الصدوع الأرضيَّة المنتشرة في المنطقة.
سجلت محطات الرصد الزلزالي بالهيئة هزة أرضية صباح اليوم الأحد الساعة 07:29:10 بتوقيت المملكة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كم، وقد شعر بالهزة في بعض المدن القريبة ولم تؤثر الهزة على أي من المناطق وترجع هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة . pic.twitter.com/1EvQBVr3fH
— هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) September 9, 2018