مناطق في السعودية تشهد طقسًا متقلبًا وأمطارًا رعدية (فيديو)

مناطق في السعودية تشهد طقسًا متقلبًا وأمطارًا رعدية (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، من طقس غير مستقر في بعض المناطق، إذ توقعت الهيئة هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من الرؤية الأفقية على مرتفعات بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة ستكون على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن نسبة الرطوبة ستزداد خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

وذكرت في تقريرها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بدوره، دعا مركز العمليات الأمنية الموحد “911” في منطقة مكة المكرمة، مرتادي الطرق، إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة انعدام الرؤية بفعل الرياح المثيرة للأتربة.

وأظهرت عدة مقاطع متداولة لخبراء طقس في المملكة، الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق، والسحب الكثيفة.

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