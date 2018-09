بالفيديو.. مشاهد مروعة من إعصار “جيبي” في اليابان

ضرب الإعصار “جيبي” القوي اليابان، يوم الثلاثاء، مصحوبًا برياح شديدة وأمطار غزيرة، في الوقت الذي تم فيه إلغاء أكثر من 600 رحلة جويلة ومئات من خدمات القطارات.

وحذرت هيئة الطقس اليابانية، في وقت سابق، من فيضانات ورياح قوية وأمطار غزيرة في أجزاء عديدة من البلاد.

وحذرت الهيئة من أن العاصفة قد تولد موجات مد يصل ارتفاعها إلى 12 مترًا حول منطقة كينكي وشيكوكو.

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، هطلت أمطار موسمية على غربي اليابان ما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات خلفت 226 قتيلًا و10 مفقودين، في أسوأ كارثة مناخية في اليابان خلال أكثر من 3 عقود.

وضربت موجة من الحر الشديد البلاد بعد ذلك، ما أدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصًا، إذ زادت الحرارة عن 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

WOW… Debris blown around from #typhoonJebi in south japan at the moment, very strong winds and heavy rain is affecting the the area… report; @PwankoP #severeweather #extremeweather #Japan pic.twitter.com/kpPzLowrbf — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 4, 2018

#TyphoonJebi is no joke. Grateful to be hunkered down in our Airbnb. I think we are in the worst of it for our location now. #jebi pic.twitter.com/8qZDr1j57c — Miles from Brooklyn (@MilesfromBrklyn) September 4, 2018

Japan: Out of control oil tanker collides into bridge linking Kansai Int'l Airport #TyphoonJebi pic.twitter.com/DkU5ZODVDy — Thoton Akimoto (@Thoton) September 4, 2018