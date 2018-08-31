تحذيرات من أزمة مائية في إيران بعد خروج 15 سدًا عن العمل

قال مدير الشركة الإيرانية لإدارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، إن 15 سدًا من أصل 172 خرجت عن العمل، محذرًا من كارثة بيئية وأزمة مائية في البلاد بالمرحلة المقبلة.

وقال محمد حاج رسولي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “إن خزان السد يجب أن يكون قادرًا على توفير ما يصل إلى 18 شهرًا من مياه الشرب التي يحتاجها سكان المنطقة؛ وقد انعدم هذا الشرط في 15 سدًا”.

ووفقًا لرسولي، فإن “أغلب السدود في البلاد فيها نسبة 42 بالمئة من احتياطي البلاد للمياه”، كما أن سد دروزدان بمحافظة شيراز جنوب إيران، وسد زاينده بمحافظة أصفهان وسط البلاد، الذي يعد من أهم الأنهار الداخلية، وسدَّي كوثر، ودوستي، فضلًا عن سدود حوض كارون ومارون، وكذلك “الآبار” في حالة خطرة وتتجه نحو الخروج عن العمل.

وحذر خبراء البيئة منذ فترة طويلة من أن جزءًا كبيرًا من بلدان الشرق الأوسط سيواجه الجفاف، وفي مقدمتها إيران التي يعيش فيها نحو 80 مليون نسمة.