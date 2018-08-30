الأرصاد المصرية تحذر من موجة سيول ستضرب البلاد

حذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الدكتور أحمد عبدالعال، من أن أمطارًا غزيرة ستسقط على محافظات البلاد ما سيؤدي إلى تشكل السيول، وسط تخوفات من تكرار الكوارث التي تشهدها البلاد في مثل هذه الظروف الجوية، نتيجة تهالك البنية التحتية.

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه ببرنامج “صوت الناس”، المذاع على قناة “المحور”، أن “ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في أواخر أغسطس الجاري، تنذر ببدء فصل الخريف وتأثيراته هذا العام قريبًا”.

ونوه إلى أنه سيتم إرسال إنذار مبكر لجميع المحافظات المصرية؛ للاستعداد لموجة السيول، التي ستبدأ يوم 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هيئة حماية الشواطئ المصرية تقوم بجهد كبير من أجل تأمين وحماية الشواطئ من الغرق.

وتوقع أن يكون فصل الشتاء القادم، باردًا جدًا وأقوى من العام الماضي، لافتًا إلى أن ظاهرة ذوبان الجليد سيكون لها تأثيرات على بعض المناطق المنخفضة في مصر مثل رأس البر وأبو قير.

وكانت القاهرة وبعض المحافظات المصرية، تعرضت في نيسان/ أبريل الماضي لأمطار غزيرة وسيول، أدت إلى غرق الشوارع والسيارات وتشقق المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي.