بلد عربي يسجن 6 أشهر كل من يصطحب كلبًا دون ترخيص

أصدرت محكمة مصرية اليوم الإثنين قرارًا يقضي بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه بحق أي شخص يجرى ضبطه وبحوزته كلب دون ترخيص.

جاء القرار القضائي بعدما شهدت المدن المصرية انتشارًا لظاهرة الكلاب الضالة وما ينتج عنها من تزايد حالات العقر للأطفال والنساء وكبار السن.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف جنيه لأي شخص يصطحب كلبًا من دون ترخيص لحيازة وتربية حيوان أليف.

من جانبها أعلنت وزارة الإدارة المحلية في بيان عقب القرار القضائي بدأ تنفيذه منذ اليوم، كإجراء لمنع انتشار الكلاب الضالة وتقليل الحوادث الناجمة عنها.