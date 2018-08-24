تمهيدًا لحظرها.. موسكو تعلن منظمة بيئية أمريكية “غير مرغوب فيها”

أعلنت السلطات الروسية الجمعة أن منظمة “باسيفيك إينفايرنمنت” البيئية، والتي مقرها الولايات المتحدة وتنشط خاصة في أقصى الشرق الروسي، باتت “غير مرغوب فيها” بموجب قانون مثير للجدل، ما يمهد لحظرها.

وقالت النيابة العامة الروسية في بيان:”تبيَّن أن عمل المنظمة يمثل تهديدًا للنظام الدستوري لروسيا، ولأمن الدولة”.

وسيُرفع هذا القرار إلى وزارة العدل الروسية، التي ستقرر حظر أنشطة المنظمة على الأراضي الروسية من عدمه، وفق فرانس برس.

وتقول المنظمة، وفق موقعها الإلكتروني، إنها تساعد خاصة منظمات بيئية محلية، وأخرى تعنى بحماية الطبيعة في أقصى الشرق الروسي.

ويتيح قانون أصدره الرئيس فلاديمير بوتين العام 2015 اعتبار منظمات أجنبية ناشطة في روسيا “غير مرغوب فيها”، ما يمهد لحظرها سواء أكانت منظمات غير حكومية، أم مؤسسات، أم شركات.

ويشكل هذا القانون تتمة لقانون آخر أقرَّ في 2012 ويُلزم المنظمات التي تتلقى تمويلًا من الخارج وتمارس “نشاطًا سياسيًا” أن تُسجل بوصفها “عميلًا للخارج”، وهو توصيف يشوبه التباس كبير.