الإعصار “سيمارون” يضرب غرب اليابان

مر إعصار قوي غرب اليابان، اليوم الجمعة، وتسبب في هطول أمطار غزيرة، ثم اتجه إلى البحر لينحرف صوب جزيرة هوكايدو الشمالية، بعد أنباء عن جرف ثلاثة طلاب إلى البحر.

ووردت تقارير متفرقة عن وقوع أضرار مادية وتعطيل كبير في وسائل النقل، لكن المنطقة نجت على ما يبدو من الدمار والخسائر في الأرواح التي تعرضت لها جراء فيضانات، في أوائل يوليو تموز.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن التقديرات تشير إلى أن مركز الإعصار “سيمارون” كان على بعد نحو 210 كيلومترات شمال غربي مدينة واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وإنه يتجه شمالًا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن ثلاثة طلاب جامعيين جرفتهم، على ما يعتقد، الأمواج العالية من على شاطئ في شيزوكا.

وأضافت أنه تم العثور على المتعلقات الشخصية للطلاب الثلاثة على الشاطئ.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن أوامر صدرت بإخلاء مناطق منها مقاطعات واكاياما وهيوجو وأوساكا، كما تعطلت خدمات القطارات والرحلات الجوية.

وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 45 ألف منزل في غرب اليابان.