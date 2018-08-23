السلطات اليابانية تدعو للاستعداد لإعصار قوي يتجه إلى غرب البلاد

المصدر: ا ف ب

حذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أعضاء حكومته ومختلف المسؤولين، خلال اجتماع تحضيري قبيل وصول إعصار قوي.

وقال آبي: “كونوا في أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الإجراءات اللازمة”.

ويتجه إعصار قوي، الخميس، نحو غرب اليابان؛ ما يثير مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة، وخصوصًا في المنطقة التي شهدت فيضانات أوقعت العديد من القتلى، في تموز/يوليو.

ووجه آبي السلطات المحلية بإصدار أوامر إلى السكان بإخلاء منازلهم بدون تردد، فيما واجهت الحكومة انتقادات؛ بسبب إدارتها للأزمة التي اعتبرت متأخرة، بعد الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي أدت إلى مقتل نحو 220 شخصًا، في مطلع تموز/يوليو.

وكان الإعصار “سيمارون” عند الساعة 3,00 ت غ على بعد حوالي 260 كلم من أشيزوري على سواحل جزيرة شيكوكو بجنوب غرب اليابان، مترافقًا مع رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية، إن الإعصار يرتقب أن يضرب البر الياباني، مساء، قبل أن يتجه شمالًا.

ودعت السكان بأن “يبقوا متيقظين في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وأمواج عالية”، موضحة أن بعض المناطق قد تسجل تساقط أمطار بمعدل 800 ملم في 24 ساعة.

وفي المناطق التي شهدت فيضانات، في تموز/يوليو الماضي، فإن عدة مدن نصحت، من الآن، سكانها بمغادرة منازلهم على سبيل الاحتياط.

وفي أوكاياما، كان السكان يعبئون أكياس رمل؛ لمنع حصول فيضانات، بحسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون.

وشهدت حركة القطارات اضطرابًا في بعض المناطق، حيث علق بعضها عملياته، كما تم إلغاء أكثر من مائة رحلة، غالبيتها داخلية.