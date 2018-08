زلزال بقوة 7 درجات يضرب فنزويلا (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 7 درجات ولاية “سوكري” الفنزويلية التي تقع شمال شرقي البلاد، وفق المرصد الجيولوجي الأمريكي، الثلاثاء.

وسجل معهد الزلازل في فنزويلا وقوع زلزال بقوة 6,3 درجات تسبب بحالة من الذعر، لكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا أو أضرار.

ووقع الزلزال بعد الساعة 5,30 مساء (21,30 ت غ)، وتم تحديد مركزه على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي العاصمة كراكاس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الزلزال آثار الدمار الذي طال المباني والشوارع والمحال.

Trinidad y Tobago tras sismo en Sucre, Venezuela: Sails Restaurant in Chaguaramas experienced significant structure damage due to this afternoon's earthquake pic.twitter.com/3ryBclqPpL vía @tv6tnt

