حالة الطقس في مكة يوم عرفة

حالة الطقس في مكة يوم عرفة

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة.

وبدأت قوافل الحجاج، صباح اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج.

وضربت عاصفة مطرية قوية مترافقة مع رياح شديدة، بعد ظهر يوم أمس الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.

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