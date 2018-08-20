حالة الطقس في مكة يوم عرفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة.

وبدأت قوافل الحجاج، صباح اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج.

وضربت عاصفة مطرية قوية مترافقة مع رياح شديدة، بعد ظهر يوم أمس الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.

جانب من الرياح الذي شهدها مشعر مِنى ، وسرعتها تجاوزت 80 كلم في الساعة.(تصوير :حسين بن مسعد)

.#منى #الحج #العالم_في_قلب_المملكة

. pic.twitter.com/vTjcZ1qAkB — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 19, 2018