عاصفة مطرية قوية تضرب مكة ومشاعرها المقدسة التي تحتضن مليوني حاج‎ (فيديو)

ضربت عاصفة مطرية قوية، بعد ظهر اليوم الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.

وأظهرت صور، وفيديوهات، صوَّرها نشطاء وحجاج، العاصفة المطرية القوية مترافقةً مع رياح قوية، بينما يصطف عدد كبير من الحجاج لأداء الصلاة.

#يوم_الترويه #منى الان تتعرض لرياح هابطه من سحابة شرق مكه الغزيره pic.twitter.com/g3E7pRK3Kz — حسين القرشي (@alqurashi411) August 19, 2018

وغالبية الحجاج يتجمعون حاليًا في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.

وضربت العاصفة كلًا من مدينة مكة بما فيها جبل عرفة ذاته، والذي صوّره بعض المتواجدين في المكان الذي يستعد لاستقبال الحجاج.

عرفات الان pic.twitter.com/iYoHDZSNmc — طقس منطقة مكة المكرمة (@Makkah_wether) August 19, 2018

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إنه تم إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت واحترازيًا بسبب هطول الأمطار.

#الآن

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار pic.twitter.com/LGIVoMYLkk — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 19, 2018

ولم ترد أي أنباء عن تسجيل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما تنتشر فرق الإسعاف، والدفاع المدني، ورجال الأمن، بشكل معتاد في الحرم المكي لتوفير المساعدة للمحتاجين.

ويتواجد أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وكبار المسؤولين السعوديين المكلفين بالإشراف على موسم الحج، في مشعر منى مع الحجاج حاليًا.

شاهد بالفيديو ..

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حجاج بيت الله الحرام يوثقون هطول الأمطار الغزيرة في مشعر عرفات.

.#عرفات #الأمطار #الحجاج

. pic.twitter.com/2vCfEdxzzK — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 19, 2018

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً من اليوم الأحد.