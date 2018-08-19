عاصفة مطرية قوية تضرب مكة ومشاعرها المقدسة التي تحتضن مليوني حاج‎ (فيديو)

عاصفة مطرية قوية تضرب مكة ومشاعرها المقدسة التي تحتضن مليوني حاج‎ (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

ضربت عاصفة مطرية قوية، بعد ظهر اليوم الأحد، مدينة مكة المكرمة التي تحتضن نحو مليوني حاج في مشاعرها المقدسة.

وأظهرت صور، وفيديوهات، صوَّرها نشطاء وحجاج، العاصفة المطرية القوية مترافقةً مع رياح قوية، بينما يصطف عدد كبير من الحجاج لأداء الصلاة.

وغالبية الحجاج  يتجمعون حاليًا في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.

وضربت العاصفة كلًا من مدينة مكة بما فيها جبل عرفة ذاته، والذي صوّره بعض المتواجدين في المكان الذي يستعد لاستقبال الحجاج.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إنه تم إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت واحترازيًا بسبب هطول الأمطار.

ولم ترد أي أنباء عن تسجيل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما تنتشر فرق الإسعاف، والدفاع المدني، ورجال الأمن، بشكل معتاد في الحرم المكي لتوفير المساعدة للمحتاجين.

ويتواجد أمير منطقة مكة خالد الفيصل، وكبار المسؤولين السعوديين المكلفين بالإشراف على موسم الحج، في مشعر منى مع الحجاج حاليًا.

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تتسبب بجريان سيول في منطقة مكة المكرمة، بما فيها عرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً من اليوم الأحد.

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