زلزال جديد يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية (صور وفيديو)

زلزال جديد يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية (صور وفيديو)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالاً جديدًا قوته 6.3 درجة، هز جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية. وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة “بيلانتينغ” على عمق 7 كيلومترات، وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة. يأتي ذلك بعد بضعة أسابيع على هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلاً، وفق ما أعلن المعهد […]

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالاً جديدًا قوته 6.3 درجة، هز جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية.

وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة “بيلانتينغ” على عمق 7 كيلومترات، وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة.

يأتي ذلك بعد بضعة أسابيع على هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلاً، وفق ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي.

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