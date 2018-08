زلزال جديد يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية (صور وفيديو)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالاً جديدًا قوته 6.3 درجة، هز جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية.

وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة “بيلانتينغ” على عمق 7 كيلومترات، وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة.

يأتي ذلك بعد بضعة أسابيع على هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلاً، وفق ما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي.

fresh landslides in east lombok after another eartquake measuring 6.5 RS in magnitude 10km deep, 12:10 local time. Epicentre 32 km northeast of East Lombok. Adi from sembalun bumbung in east lombok. "it felt bigger then the first (6.4) quake" pic.twitter.com/o0UJ2b1ozu

— ami (@a_mibali) August 19, 2018