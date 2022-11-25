السعودية تنفي "الاستمطار" في جدة و180 ملم استقبلتها المحافظة بـ 6 ساعات

نفى المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، أن تكون الحالة المطرية التي أثرت على محافظة جدة أمس الخميس، كانت نتيجة "الاستمطار".

ونقلت صحيفة "سبق" المحلية عن المتحدث الرسمي باسم المركز حسين القطحاني، قوله اليوم الجمعة، إن "طائرات الاستمطار لم تنفذ أي طلعات على منطقة مكة المكرمة".

وأضاف القحطاني أن "الحالة المطرية المعلنة على منطقة مكة المكرمة كانت غزيرة إلى شديدة الغزارة، ولم تكن تستدعي عمليات استمطار".

وأشار إلى أن الأمطار المتساقطة على جدة أمس، استمرت نحو 8 ساعات كانت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً.

وأكد أنها كانت الأعلى والأكثر غزارة منذ العام 2009، وبلغت وفقًا لمحطات الرصد التابعة للمركز 179,7 مليمتر على جنوب المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحالة الجوية التي أثرت على جدة انحسرت اليوم الجمعة، حيث سيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة.