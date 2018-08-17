الإمارات تشكل لجنة إغاثة عاجلة لمتضرري “فيضانات كيرلا” في الهند

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، تشكيل لجنة إغاثة عاجلة لمتضرري الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية، والتي راح ضحيتها المئات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنّ رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وجه “بتشكيل لجنة وطنية عاجلة برئاسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات الإنسانية في الدولة وبالاستعانة بأعيان الجالية الهندية؛ لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا”.

وتشهد الولاية الهندية فيضانات هي الأكبر خلال قرن، راح ضحيتها حتى الآن المئات، وأسفرت عن تضرر وتهجير مئات الآلاف من السكان من مساكنهم.

وقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة “للشعب الهندي ولرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بخالص تعازيهما بضحايا الفيضانات المؤسفة”، وفق الوكالة الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى أنّهما أكدا أيضًا على “تضافر كافة الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا، بما يعكس روح الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين، وبما يسهم بشكل مباشر في دعم الحكومة الهندية في مساعيها لاحتواء الآثار المدمرة للفيضانات على سكان ولاية كيرلا”.