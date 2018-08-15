أمطار غزيرة تعطل الحياة في العاصمة السودانية (صور)

عطلت المدارس السودانية بالخرطوم اليوم الأربعاء، جرّاء الأمطار الرعدية الغزيرة التي ضربت الولاية، والتي استمرت لعدة ساعات وتسببت في تعطل الحركة المرورية للسيارات والمشاة في شوارع المدينة.

وقال وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، فرح مصطفى إن “الدراسة ستستأنف عقب عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وكانت وسائل أعلام محلية قد نقلت يوم الإثنين مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين، جرّاء أمطار وسيول اجتاحت الولاية.

ومنذ 22 يونيو/حزيران الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا غزيرة وسيولًا أدت إلى انهيار الكثير من المنازل والمرافق الحكومية، كما أدت إلى قطع بعض الطرق الرئيسة التي تربط بين المدن السودانية.

فيما أعلنت السلطات السودانية مصرع 29 شخصًا جرّاء الأمطار والسيول في ولايات كسلا (شرق) وغرب كردفان (جنوب) والجزيرة (وسط).

وفي العام 2016، لقي 76 شخصًا مصرعهم في السودان جرّاء أمطار وسيول اجتاحت البلاد، بحسب وزارة الداخلية السودانية.

فيما أعلن الهلال الأحمر السوداني آنذاك تضرر نحو 60 ألفًا و350 مواطنًا بفقدانهم الكامل والجزئي لمنازلهم؛ إثر فيضانات وأمطار، اجتاحت 13 ولاية من أصل 18.