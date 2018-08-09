إخلاء 44 سعوديًا من جزيرة “لومبوك” عقب زلزال عنيف (صور)

قال أسامة محمد الشعيبي سفير المملكة العربية السعودية لدى إندونيسيا إنه تم إخلاء 44 مواطنًا سعوديًا من جزيرة “لومبوك” التي ضربها زلزال عنيف مؤخرًا.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الحمد لله تم إخلاء السياح السعوديين من جزيرة لومبوك بسلام والوصول لمدينة جاكرتا”.

الحمد لله تم اخلاء السياح السعوديين من جزيرة لومبوك بسلام والوصول لمدينة جاكرتا pic.twitter.com/MZwpWVd1hb — أسامه محمد الشعيبي (@Os_alshuibi) August 7, 2018

وأوضح فيما نقلته عنه صحيفة “عكاظ”، اليوم الخميس، أن “الإصابات وسط السياح السعوديين لا تكاد تذكر، عدا مواطنة أصيبت إصابة بسيطة بالظهر وغادرت إلى السعودية”.

وزار السفير السعودي الشعيبي قبل أيام جزيرة “لومبوك” للوقوف على الوضع المأساوي لنتائج الزلزال، حيث التقى المستشار الخاص للرئيس الوزير الأمني السياسي ووزير الشوون الاجتماعية وحاكم المنطقة.