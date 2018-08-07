ظاهرة غير عادية.. جدار ضخم من الضباب يرعب السكان (صور)

شهدت بريطانيا ظاهرة مناخية عجيبة، حيث ظهر جدار ضخم من الضباب يحوم فوق ساحل كورنوال، فيما قال خبراء مكتب الأرصاد إن “هذه الظاهرة غير عادية خاصة في أيام الصيف الحارة”.

وتم التقاط صور لهذه الظاهرة قبالة لاندز إند، ظهر يوم الجمعة، بينما كانت البلاد تنعم بأشعة شمس الصيف.

ويحدث الضباب الحراري عند اختلاط الهواء الساخن بالبارد؛ ما يؤدي إلى تبريد الهواء بسرعة مع التكثيف في شكل جدار سميك من الضباب.

وقال خبير الأرصاد كريج سنيل، إنه حدث لا يصدق عند رؤيته للمرة الأولى.

وأضاف: “تحدث هذه الظاهرة في الغالب في فصل الربيع، ولكن يمكن أن تحدث في معظم أوقات السنة، في هذه الظاهرة ينبعث الهواء الدافئ من سطح الأرض ويمتزج مع هواء البحر البارد”.

وقد عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم تجاه هذه الظاهرة المناخية المذهلة.

وكتب أحدهم قائلاً: “ظاهرة جميلة، لقد شاهدت شيئًا مشابهًا لها على الساحل الشرقي في منحدرات بيمبتون، يجب أن تكون هناك لرؤيتها بشكل واضح”.

ويقول خبراء الطقس إن “جنوب المملكة المتحدة سوف يواصل الاستمتاع بالمناخ الدافئ يوم الثلاثاء، ولكنهم حذروا من أن الطقس البارد والجليد سيسيطران على معظم أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع”.