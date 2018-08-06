باستخدام قوة “الصلاة”.. هندي يزرع أطول خيار في العالم (صور)

أظهرت صور تداولها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي كيف زرع هندي أطول ثمرة خيار في العالم باستخدام قوة الصلاة.

ونجح رغبير سينغ سانغيرا (75 عامًا)، في إنماء ثمرة خيار هائلة يبلغ طولها 130 سم، ومن المتوقع أن تزداد في الحجم.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، زرع “سانغيرا” الثمرة في مدينة “ديربي” البريطانية، ويغذي كاهن السيخ ثمرته القياسية بالماء والأسمدة ويصلي بجانبها لمدة 3 ساعات في اليوم، الأمر الذي يعتقد أنه ساعد على نموها لهذا الحجم.

وقال المزارع: “لقد صنعت مقعدًا للجلوس بجانبها، بحيث يمكنني رؤيتها، وأصلي أن تنمو، وأن تبقينا جميعًا أصحاء وأن يبقى الجميع في حالة جيدة وسعيدة، ورؤيتها تسعدني”.

وأضاف: “أنا أزرع الفاكهة والخضار في حديقتي الخلفية منذ حوالي 13 عامًا، ولم أشهد أي شيء بهذا الحجم، وأنا استخدم الماء والأسمدة لمساعدتها على النمو، وأعتقد أيضًا أن موجة الحر الأخيرة ساعدت على ذلك”.

ووفقًا لموسوعة “غينيس”، في عام 2011، بلغ حجم أكبر ثمرة خيار في العالم في ويلز البريطانية 107 سم، ويبدو أن ثمرة سانغيريا تهدد بتحطيم هذا الرقم القياسي، وتستمر في النمو.

ولكن هناك مشكلة محتملة، حيث قال أحد الخبراء إنه يعتقد أن سانغيرا زرع خيارًا أرمينيًا، والذي تصنف كنوع من الشمام، وليس خيارًا قياسيًا.

وفي تلك الحالة يستطيع سانغيرا تأسيس رقمه العالمي الخاص، حيث لا يوجد حاليًا أي رقم قياسي في ثمار الخيار الأرمني.

وكشف سانغيرا أنه يخطط لأخذ ثمرته الهائلة بمجرد اكتمال نموها إلى مركز “سينغ سابها غوردوارا” التطوعي في نوتنغهام، ليتشاركها مع الناس.