الإعصار هكتور يكتسب قوة مع تحركه صوب هاواي

اكتسب الإعصار هكتور قوة مع مروره فوق المحيط الهادي، ما يهدد جزيرة بيغ أيلاند في هاواي، وفق ما قاله مسؤولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة الإعصار زادت، وأصبح من الفئة الرابعة، في وقت متأخر أمس السبت، وبلغت سرعة الرياح داخله نحو 209 كيلومترات في الساعة.

وأوضح المركز أن هكتور يتحرك باتجاه الغرب، اليوم الأحد، بسرعة نحو 19 كيلومترًا في الساعة.

من جانبه قال خبير في هيئة الأرصاد الجوية بولاية ماريلاند إن الإعصار يبعد نحو 2236 كيلومترًا جنوب شرقي جزر هاواي، وليس واضحًا ما إذا كان سيجتاح أم سيكتفي بالمرور فحسب على الطرف الجنوبي لبيغ أيلاند يوم الأربعاء المقبل.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الإعصار ربما يضرب بركان كيلاويا الذي يقع جنوب الجزيرة وتتطاير الحمم منه منذ الثالث من أيار/مايو الماضي.