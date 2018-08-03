أوروبا “تتصببُ عرقًا” مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

تتزايد موجة الحرارة التي تجتاح القارة الأوروبية، إذ ارتفعت درجات الحرارة في إسبانيا والبرتغال اليوم الجمعة، إلى مستويات قياسية.

ووضعت الحكومات في أغلب دول القارة الأوروبية التي يطالها ارتفاع درجات الحرارة، خدمات الطوارئ في حالة تأهب تحسبًا لاندلاع حرائق غابات.

وتُعتبر الموجة الحارة التي تجتاح منطقة إيبريا بسبب رياح ساخنة من شمال أفريقيا هي الأشد منذُ عام 2003.

وسبب فصل الصيف حرائق غابات وموجات جفاف في مناطق كثير في القارة الأوروبية مثل بريطانيا وإسكندنافيا واليونان.

وستبقى درجات الحرارة في الكثير من مناطق إسبانيا والبرتغال فوق 40 درجة مئوية حتى يوم الأحد على الأقل، وقد تزيد بواقع درجتين أو 3 درجات.

وقد ترفع درجات الحرارة إلى أكثر من المستوى القياسي الذي سجلته أثينا عام 1977 عندما بلغت درجة الحرارة 48 درجة مئوية.

وسبق أن بلغت درجات الحرارة في إسبانيا والبرتغال مستوى قياسيًا هو 47 درجة.

البرتغال

بثت وسائل إعلام محلية في البرتغال تقارير، عن كيف ستزيد درجات الحرارة هناك عن وادي الموت في كاليفورنيا، وهو واحد من أسخن المناطق في العالم.

وقالت آنا باسكوال البالغة من العمر 56 عامًا، وهي عاملة نظافة في أحد المطاعم الفاخرة، “ستكون لشبونة واحدة من أحرّ المدن في العالم خلال مطلع الأسبوع، لأن الساعة الـ10 صباحًا الآن، لكن الطقس شديد الحرارة بالفعل، إنه حقًا لا يحتمل”.

سويسرا

أما في سويسرا فقد أبلغت خدمات السكك الحديدية عن زيادة كبيرة في عدد الركاب في حين يهرب سكان المدن إلى جبال الألب.

وتمشط سلطات المصايد في مقاطعة زوريخ الجداول لإنقاذ الأسماك من الاختناق مع جفاف المياه أو انخفاض مستويات الأكسجين.

وسمح الجيش السويسري لجنوده بارتداء السراويل القصيرة والقمصان بدلًا من الزي التقليدي.

السويد

وفي إسكندنافيا كانت درجات الحرارة عند مستويات قياسية حتى أيام مضت، ففي السويد كان يوليو تموز شهرًا حارًا، حيث اشتعلت حرائق غابات في مناطق من البلاد، وحذرت السلطات من خطر اندلاع حرائق الغابات مجددًا.